Анекдоты дня: приколы и мемы за 27 июля
Лишь одно успокаивало Ивана-царевича, когда он возвращался домой с лягушкой: его теща навсегда осталась в болоте.
Веселые анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 27 июля.Анекдоты дня
– Что такое прожиточный минимум?
– Это когда человек еще дышит и иногда ест.
***
Сон – единственное бесплатное удовольствие, которое у нас осталось.
***
Жена говорит мужу:
– Моя мама приедет в пять утра 22 июня.
Муж задумчиво:
– Почти как в сорок первом...
***
– Доктор, у меня заложен нос!
– Я вас умоляю... У меня квартира и машина заложены, и я не жалуюсь...
***
– Скотина! Тупая, грязная скотина, которая испортила мне жизнь!
– Что-что, дорогая?
– Ничего, любимый. Люблю, когда ты в наушниках.
***
Пока ждешь своего единственного на всю жизнь человека, можно иногда отлучаться замуж.
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Хреново – это когда, кроме кота, даже обнять некого, а эта скотина еще и вырывается.
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– Мама, а если червяка разрезать, его половинки будут дружить?
– С тобой – нет.
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– Папуль, можно я тебя поцелую!
– Доченька, денег нет! Мама меня уже поцеловала!
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Ранее OBOZREVATEL опубликовал десять забавных фото, на которых фон намного лучше первого плана. Перед тем, как сделать селфи, стоит убедиться, что ничего курьезного не происходит позади вас.