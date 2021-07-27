Анекдоты дня: приколы и мемы за 27 июля

Лишь одно успокаивало Ивана-царевича, когда он возвращался домой с лягушкой: его теща навсегда осталась в болоте.

Веселые анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 27 июля.

– Что такое прожиточный минимум?

– Это когда человек еще дышит и иногда ест.

***

Сон – единственное бесплатное удовольствие, которое у нас осталось.

Видео дня

***

Жена говорит мужу:

– Моя мама приедет в пять утра 22 июня.

Муж задумчиво:

– Почти как в сорок первом...

***

– Доктор, у меня заложен нос!

– Я вас умоляю... У меня квартира и машина заложены, и я не жалуюсь...

***

– Скотина! Тупая, грязная скотина, которая испортила мне жизнь!

– Что-что, дорогая?

– Ничего, любимый. Люблю, когда ты в наушниках.

***

Пока ждешь своего единственного на всю жизнь человека, можно иногда отлучаться замуж.

***

Хреново – это когда, кроме кота, даже обнять некого, а эта скотина еще и вырывается.

***

– Мама, а если червяка разрезать, его половинки будут дружить?

– С тобой – нет.

***

– Папуль, можно я тебя поцелую!

– Доченька, денег нет! Мама меня уже поцеловала!

***

Ранее OBOZREVATEL опубликовал десять забавных фото, на которых фон намного лучше первого плана. Перед тем, как сделать селфи, стоит убедиться, что ничего курьезного не происходит позади вас.