Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 июля
Благополучный брак – это когда вы можете завести любовницу, но заводите аквариумных рыбок или кота.
Актуальные анекдоты, мемы, шутки и приколы дня – в подборке OBOZREVATEL за 26 июля.
Общаются два бывших выпускника:
– Недавно заходил в нашу школу.
– Что-нибудь в ней изменилось – крыша, двери, окна?
– Нет, название только. Теперь это гимназия.
***
Первыми словами Адама, сказанными Еве, были: "Поехали ко мне, у меня предков нет".
***
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!
– А домашние животные?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем принять вас на должность креативного менеджера...
***
На чемпионате мира по вежливости победил алкоголик из Питера Виталик, которому не хватало всего двадцати рублей на опохмел.
***
– Нет, – согласилась она.
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Зонт – это оберег от дождя. Когда он с вами – дождя не будет!
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"Семеро одного не ждут", – сказали медсестры и начали операцию без хирурга.
***
– Женщина, вставай, десять минут до работы осталось!
– Ты с ума сошел? Раньше разбудить не мог? Мне только краситься 15 минут!
– Не ори. Пока ты спала, я тебя уже накрасил.
***
Мама спрашивает у Вовочки:
– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
– Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку...
***
Ранее OBOZREVATEL назвал десять простых вещей, которые могут спасти жизнь в критической ситуации. Каждому стоит знать, что можно пустить в ход при таких обстоятельствах.