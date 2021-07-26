Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 июля

Благополучный брак – это когда вы можете завести любовницу, но заводите аквариумных рыбок или кота.

Актуальные анекдоты, мемы, шутки и приколы дня – в подборке OBOZREVATEL за 26 июля.

Общаются два бывших выпускника:

– Недавно заходил в нашу школу.

– Что-нибудь в ней изменилось – крыша, двери, окна?

– Нет, название только. Теперь это гимназия.

Видео дня

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Первыми словами Адама, сказанными Еве, были: "Поехали ко мне, у меня предков нет".

***

– Как вас зовут?

– Василий.

– Дети есть?

– Да, сын Василий и дочь Василиса!

– А домашние животные?

– Кот Васька!

– К сожалению, мы не можем принять вас на должность креативного менеджера...

***

На чемпионате мира по вежливости победил алкоголик из Питера Виталик, которому не хватало всего двадцати рублей на опохмел.

***

– Нет, – согласилась она.

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Зонт – это оберег от дождя. Когда он с вами – дождя не будет!

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"Семеро одного не ждут", – сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

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– Женщина, вставай, десять минут до работы осталось!

– Ты с ума сошел? Раньше разбудить не мог? Мне только краситься 15 минут!

– Не ори. Пока ты спала, я тебя уже накрасил.

***

Мама спрашивает у Вовочки:

– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?

– Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку...

***

Ранее OBOZREVATEL назвал десять простых вещей, которые могут спасти жизнь в критической ситуации. Каждому стоит знать, что можно пустить в ход при таких обстоятельствах.