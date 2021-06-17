Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 июня
Решил вести здоровый образ жизни, купил велосипед. Теперь за выпивкой и сигаретами на велосипеде езжу.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 июня.Анекдоты дня
Не хочу сказать, что ты толстая, но бабушка бы тобой гордилась.
***
В ресторан приходят мужчина и женщина. К ним подходит официант:
– Что будете заказывать?
Мужчина:
– Мне что-нибудь из морепродуктов.
– Как насчет каракатицы?
– Да она пусть сама себе заказывает.
***
– Петрович, у тебя жена такая же красивая, как и в день свадьбы!
– Да, только теперь ей для этого нужно на два часа больше!
***
– Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?
– Гривны.
***
У вас утром бывает ощущение всплеска внутренней энергии, заряда бодрости на весь день и желание творить? У меня тоже нет.
***
Неправда, что с деньгами трудно расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
***
– Доктор, пропишите мне что-то успокоительное.
– Возьмите, например, водочки пол-литра.
– А если серьезно?
– Ну возьмите литр!
***
Внучек, вызывай скорую. Счет за коммунальные услуги пришел, сейчас смотреть буду...
***
Мужчина приходит на работу с "фонарем". Коллеги его спрашивают, что произошло.
– Защитил любимую девушку.
– Молодец, герой! А сколько хулиганов было?
– Двое: жена и теща!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, в России ведущая Ольга Журавлева случайно перепутала одну букву в фамилии Дмитрия Гордона и в результате произнесла "н" вместо "р". На курьез обратили внимание пользователи.