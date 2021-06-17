Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 июня

Решил вести здоровый образ жизни, купил велосипед. Теперь за выпивкой и сигаретами на велосипеде езжу.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 июня.

Не хочу сказать, что ты толстая, но бабушка бы тобой гордилась.

***

В ресторан приходят мужчина и женщина. К ним подходит официант:

– Что будете заказывать?

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Мужчина:

– Мне что-нибудь из морепродуктов.

– Как насчет каракатицы?

– Да она пусть сама себе заказывает.

***

– Петрович, у тебя жена такая же красивая, как и в день свадьбы!

– Да, только теперь ей для этого нужно на два часа больше!

***

– Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?

– Гривны.

***

У вас утром бывает ощущение всплеска внутренней энергии, заряда бодрости на весь день и желание творить? У меня тоже нет.

***

Неправда, что с деньгами трудно расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!

***

– Доктор, пропишите мне что-то успокоительное.

– Возьмите, например, водочки пол-литра.

– А если серьезно?

– Ну возьмите литр!

***

Внучек, вызывай скорую. Счет за коммунальные услуги пришел, сейчас смотреть буду...

***

Мужчина приходит на работу с "фонарем". Коллеги его спрашивают, что произошло.

– Защитил любимую девушку.

– Молодец, герой! А сколько хулиганов было?

– Двое: жена и теща!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ведущая Ольга Журавлева случайно перепутала одну букву в фамилии Дмитрия Гордона и в результате произнесла "н" вместо "р". На курьез обратили внимание пользователи.