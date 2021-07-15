Анекдоты дня: приколы и мемы за 15 июля

Люди делятся на два типа: тех, кто готовится к отпуску за неделю, и тех, кто просыпается за час до вылета и пытается сообразить, где его паспорт. Как правило, они женаты друг на друге.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 15 июля.

Сначала Оксана искала мужа через интернет, а затем – через Интерпол.

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Полезные советы. Чтобы сэкономить время на утренний сон, я завтракаю на ночь.

Видео дня

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– Доктор, у меня вокруг глаз какая-то припухлость.

– Это лицо.

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Чтобы жена не нашла мою заначку после зарплаты, я храню ее в левом верхнем кармане второго среднего отделения ее сумочки.

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Учитель труда с 40-летним стажем впервые вышел на работу трезвым и не нашел школу.

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– Дорогой, что за корова с тобой на фото?

– Это моя кузина.

– Ой, такая милая.

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– Сколько вашему сыну?

– Пять.

– Пора к школе готовиться.

– Уже готовимся.

– Читаете, пишете?

– Нет, на каратэ отдали.

***

– Дорогой, у меня две новости: плохая и хорошая.

– Начинай с плохой.

– Я потратила все твои деньги... И хорошая: я люблю тебя, даже нищего!

***

– Василий, ты чего такой грустный?

– Да вот, жена о любовнице узнала...

– Сожалею. И что теперь?

– Раз уж так сложилось, решили, что пусть любовница у кур убирает и на огороде картошку окучивает.

***

До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь валяюсь, шляюсь, жру.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, живые портреты в стиле Гарри Поттера покорили пользователей сети. С помощью специального фильтра в TikTok появилось почти 300 тысяч соответствующих видеороликов.