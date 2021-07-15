Анекдоты дня: приколы и мемы за 15 июля
Люди делятся на два типа: тех, кто готовится к отпуску за неделю, и тех, кто просыпается за час до вылета и пытается сообразить, где его паспорт. Как правило, они женаты друг на друге.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 15 июля.Анекдоты дня
Сначала Оксана искала мужа через интернет, а затем – через Интерпол.
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Полезные советы. Чтобы сэкономить время на утренний сон, я завтракаю на ночь.
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– Доктор, у меня вокруг глаз какая-то припухлость.
– Это лицо.
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Чтобы жена не нашла мою заначку после зарплаты, я храню ее в левом верхнем кармане второго среднего отделения ее сумочки.
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Учитель труда с 40-летним стажем впервые вышел на работу трезвым и не нашел школу.
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– Дорогой, что за корова с тобой на фото?
– Это моя кузина.
– Ой, такая милая.
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– Сколько вашему сыну?
– Пять.
– Пора к школе готовиться.
– Уже готовимся.
– Читаете, пишете?
– Нет, на каратэ отдали.
***
– Дорогой, у меня две новости: плохая и хорошая.
– Начинай с плохой.
– Я потратила все твои деньги... И хорошая: я люблю тебя, даже нищего!
***
– Василий, ты чего такой грустный?
– Да вот, жена о любовнице узнала...
– Сожалею. И что теперь?
– Раз уж так сложилось, решили, что пусть любовница у кур убирает и на огороде картошку окучивает.
***
До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь валяюсь, шляюсь, жру.
***
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