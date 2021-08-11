Анекдоты дня: приколы и мемы за 11 августа
Женщине для счастья нужна лишь одна вещь. Но каждый день – новая!
Веселые анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 11 августа.Анекдоты дня
– Мам, неужели Господь пользуется нашей ванной?
– Нет, сынок. А с чего ты взял?
– Но каждое утро папа дергает дверь ванной и кричит: "Господи, ты здесь?!"
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– Моня, ты когда-нибудь видел детектор лжи?
– Конечно, Абрам. Вот уже семь лет, как я вместе с ним живу!
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Жена – мужу:
– До свадьбы ты называл меня королевой. А сейчас – нет...
– Теперь я стал республиканцем!
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Детство – это когда спать днем – обязанность, а не роскошь.
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Тост. На работе у меня есть коллеги. В доме – соседи. В груди – сердце. Так выпьем же за то, чтобы стучало только оно!
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Учительница на уроке зоологии в элитной школе так и не смогла доказать детям, что "ягуар" – это животное.
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Киевскому шестикласснику Коле пришлось прервать обучение в школе, потому что подошла его очередь в детский садик.
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Выбирая цветы, мужчина делит их на два вида: розы и "а вот это как называется?"
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– Вася, что там грохнуло на кухне?
– Галя, у меня случилось озарение: я видел будущее!
– И что ты там увидел?
– Мы покупаем новый сервиз.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург Сергей Дербак раскрыл секреты сохранения молодости Анджелины Джоли, Бритни Спирс, Виктории Бекхэм, Ким Кардашьян и других звезд.