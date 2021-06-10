Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 июня
Только 1% людей считает, что бирка на одежде нужна для того, чтобы знать, как правильно стирать и гладить вещь. Остальные 99% определяют по ней, где "зад", а где "перед".
Подборка анекдотов, приколов и мемов за 10 июня – далее в OBOZREVATEL.Анекдоты дня
– Добрый день! Перепишите на меня свою квартиру.
– Что вы себе позволяете!
– Ой, простите, не с того начал. Вы верите в Бога?
***
– Алло. Дорогой, ты с чем картошечку будешь на ужин?
– С мясом.
– Я так и знала – уже купила чипсы с ветчиной.
***
В троллейбусе:
– Ваш билет, пожалуйста.
– Вот, держите.
– А почему он за 15 августа?
– Так я уже давно еду.
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В кабинете окулиста:
– Прочитайте нижнюю строку.
– Не могу!
– У вас близорукость.
– Ничего себе! Всю жизнь неграмотный был, а теперь еще и близорукий.
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Заказал книгу "Как разбогатеть на мошенничестве в интернете". Что-то до сих пор она не приходит.
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Объявление: "Найду край у скотча. Недорого".
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Гости нужны для того, чтобы время от времени наводить порядок в доме.
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Онлайн-беседа на сайте знакомств.
– Какой у тебя рост?
– 140.
– Ты просто маленькая принцесса.
– А сколько весишь?
– Вешу еще меньше – 120.
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На кассе в магазине.
– Мужчина, вам 18 есть?
– Да, но я же просто "колу" покупаю!
– А я просто спрашиваю. Я женщина свободная.
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Когда слушаешь русский шансон, складывается впечатление, что тюрьма – чудеснейшее место, где сидят талантливые образованные люди, которые очень любят своих мам.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал фото 15 котов, которые ради еды решились на "преступление". Некоторые домашние любимцы не готовы есть лишь свой корм, а всегда рады попробовать новые лакомства.