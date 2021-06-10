Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 июня

Только 1% людей считает, что бирка на одежде нужна для того, чтобы знать, как правильно стирать и гладить вещь. Остальные 99% определяют по ней, где "зад", а где "перед".

Подборка анекдотов, приколов и мемов за 10 июня – далее в OBOZREVATEL.

– Добрый день! Перепишите на меня свою квартиру.

– Что вы себе позволяете!

– Ой, простите, не с того начал. Вы верите в Бога?

***

– Алло. Дорогой, ты с чем картошечку будешь на ужин?

Видео дня

– С мясом.

– Я так и знала – уже купила чипсы с ветчиной.

***

В троллейбусе:

– Ваш билет, пожалуйста.

– Вот, держите.

– А почему он за 15 августа?

– Так я уже давно еду.

***

В кабинете окулиста:

– Прочитайте нижнюю строку.

– Не могу!

– У вас близорукость.

– Ничего себе! Всю жизнь неграмотный был, а теперь еще и близорукий.

***

Заказал книгу "Как разбогатеть на мошенничестве в интернете". Что-то до сих пор она не приходит.

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Объявление: "Найду край у скотча. Недорого".

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Гости нужны для того, чтобы время от времени наводить порядок в доме.

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Онлайн-беседа на сайте знакомств.

– Какой у тебя рост?

– 140.

– Ты просто маленькая принцесса.

– А сколько весишь?

– Вешу еще меньше – 120.

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На кассе в магазине.

– Мужчина, вам 18 есть?

– Да, но я же просто "колу" покупаю!

– А я просто спрашиваю. Я женщина свободная.

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Когда слушаешь русский шансон, складывается впечатление, что тюрьма – чудеснейшее место, где сидят талантливые образованные люди, которые очень любят своих мам.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал фото 15 котов, которые ради еды решились на "преступление". Некоторые домашние любимцы не готовы есть лишь свой корм, а всегда рады попробовать новые лакомства.