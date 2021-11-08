Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 8 ноября
В передаче "Доброй ночи, дети" кукловод случайно ударился головой о стол. Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 8 ноября.Анекдоты дня
Водка "Белый орел": почувствуй себя Прометеем!
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Дочь звонит отцу:
– Папа! Можешь меня поздравить, я вышла замуж!
– Ничего не знаю! Как стемнеет – сразу домой!
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– Пожалуйста! Не убивайте меня! У меня четверо детей, жена не работает, за квартиру кредит не выплачен... Хотя нет, знаете что... Убивайте!
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Приметы. Если ты с вечера выстирал пару носков и положил сушиться на батарею, то завтра важный день. А если выстирал пару носков и сушишь их феном, то важный день – сегодня!
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– Девушка, вы бы хотели сняться в рекламе зубной пасты?
– Да, конечно!
– Чудесно! У нас как раз бобер заболел.
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Встретились два старых друга:
– Ну, как жизнь?
– Старею.
– Откуда такой пессимизм?
– От женских вопросов.
– Каких именно?
– Раньше меня спрашивали: "Почему не женишься?" А теперь: "Почему не женился?"
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