Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 8 ноября

В передаче "Доброй ночи, дети" кукловод случайно ударился головой о стол. Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 8 ноября.

Водка "Белый орел": почувствуй себя Прометеем!

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Дочь звонит отцу:

– Папа! Можешь меня поздравить, я вышла замуж!

– Ничего не знаю! Как стемнеет – сразу домой!

Видео дня

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– Пожалуйста! Не убивайте меня! У меня четверо детей, жена не работает, за квартиру кредит не выплачен... Хотя нет, знаете что... Убивайте!

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Приметы. Если ты с вечера выстирал пару носков и положил сушиться на батарею, то завтра важный день. А если выстирал пару носков и сушишь их феном, то важный день – сегодня!

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– Девушка, вы бы хотели сняться в рекламе зубной пасты?

– Да, конечно!

– Чудесно! У нас как раз бобер заболел.

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Встретились два старых друга:

– Ну, как жизнь?

– Старею.

– Откуда такой пессимизм?

– От женских вопросов.

– Каких именно?

– Раньше меня спрашивали: "Почему не женишься?" А теперь: "Почему не женился?"

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Ранее OBOZREVATEL писал о десяти горе-водителях, которым лучше ходить пешком. Читайте о курьезах на дороге, которые моментально поднимут настроение.