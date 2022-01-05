Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 5 января

Поднимаясь пешком на 16-й этаж, грузчик Василий подобрал сто синонимов к словосочетанию "плохие лифтеры".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 5 января.

Муж приходит домой в четыре часа утра:

– Дорогая, я стекл, как трезвышко!

Жена:

– Не переживай, я удавистая, как спокой!

***

Видео дня

Пьяный муж вваливается в квартиру и падает у порога. Жена хватает веник и бьет его по лицу:

– Будешь пить, скотина, будешь пить?!!

Муж приоткрывает один глаз:

– Наливай…

***

– Софочка, вы таки знаете, что ваш муж бегает за молоденькими девочками?

– Ой, не делайте мне нервы! Моя собака тоже бегает за машинами, но это не значит, что если догонит, то сядет за руль.

***

Начальник с утра на меня орал так, что я по привычке сказал: "Хорошо, дорогая!"

***

– Ваш ребенок у нас.

– Каковы ваши требования?

– Приезжайте быстрее. Садик скоро закрывается.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых популярных мемов за 2021 год. Также были опубликованы фото десяти мужчин, которые души не чают в животных.