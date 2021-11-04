Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 4 ноября

Узнав, что бывший муж женился на молодой соседке, Оксана отомстила ему с сугубо женским коварством. Она вышла замуж за отца соседки и стала для своего бывшего мужа тещей.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 4 ноября.

Худею сразу по трем диетам. Одной не наедаюсь.

***

Футбол – это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч.

***

Видео дня

"Здесь был Вася", "Здесь был Игорь", "Здесь был Вова"... Обычные вроде бы надписи... Но почему я напрягаюсь, почему? То ли чернила странные, то ли почерки... То ли потому, что читаю их у себя в шкафу?

***

Она посмотрела в зеркало и поставила на стол еще одну бутылку водки.

***

– Дорогая, почему ты нарезаешь хлеб кусками разного размера?

– Ты же сам вчера говорил о разнообразии в еде!

***

– Дорогой, ты где был?

– Бегал!

– А почему футболка сухая, а трусы мокрые?

– Не добежал...

***

Ранее OBOZREVATEL писал о десяти "разъяренных" котятах, которые показали свой характер. Фото, которыми поделились их хозяева в соцсетях, насмешили пользователей.