Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 4 ноября
Узнав, что бывший муж женился на молодой соседке, Оксана отомстила ему с сугубо женским коварством. Она вышла замуж за отца соседки и стала для своего бывшего мужа тещей.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 4 ноября.Анекдоты дня
Худею сразу по трем диетам. Одной не наедаюсь.
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Футбол – это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч.
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"Здесь был Вася", "Здесь был Игорь", "Здесь был Вова"... Обычные вроде бы надписи... Но почему я напрягаюсь, почему? То ли чернила странные, то ли почерки... То ли потому, что читаю их у себя в шкафу?
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Она посмотрела в зеркало и поставила на стол еще одну бутылку водки.
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– Дорогая, почему ты нарезаешь хлеб кусками разного размера?
– Ты же сам вчера говорил о разнообразии в еде!
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– Дорогой, ты где был?
– Бегал!
– А почему футболка сухая, а трусы мокрые?
– Не добежал...
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Ранее OBOZREVATEL писал о десяти "разъяренных" котятах, которые показали свой характер. Фото, которыми поделились их хозяева в соцсетях, насмешили пользователей.