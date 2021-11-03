Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 3 ноября
В каждом возрасте у человека свое отношение к Новому году. Детство: скорее бы Новый год! Зрелость: скоро Новый год. Старость: снова Новый год?
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 3 ноября.
Идут две медсестры утром на работу. У одной под глазом "фингал".
– Подруга, что у тебя с лицом?
– Да понимаешь, муж просыпается утром, а я ему: "Ты из какой палаты?"
***
Пил водку "Посольская" – послом не стал.
Пил водку "Президент" – президентом не стал.
Когда пил пиво "Козел" – что-то почувствовал...
***
– Забудьте о боли в суставах. Забудьте о гипертонии, одышке и кариесе. Забудьте обо всем, что вас до сих пор беспокоило, ведь теперь у вас есть я – склероз!
***
Человек счастлив семь лет в жизни: шесть лет – до школы и один год – после выхода на пенсию.
***
– Папа, а где у нас фонарик?
– А зачем он тебе?
– На свидание иду.
– Я, сынок, в твои годы на свидание без фонарика ходил.
– Ну и сам посмотри, что ты в темноте выбрал!
***
Женщина – хранительница домашнего очага, в котором сгорает семейный бюджет.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку фото собак, которые "зажгли" на свадьбах своих хозяев. Соответствующие кадры с торжеств насмешили пользователей сети.