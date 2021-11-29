Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 29 ноября
Средневековый спам. В 14 веке рыцарь ждет письмо от любимой – день ждет, два, три... Наконец-то прилетает почтовый голубь. Счастливый влюбленный открывает послание, а там: "Кую мечи. Недорого".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 29 ноября.
– Вы уже пять лет живете без еды, как вам это удается? Вы, наверное, брали уроки у тибетских монахов?
– Нет, я брал ипотеку.
***
– Кто больше доволен: мужчина, у которого шесть детей, или мужчина, у которого шесть миллионов долларов?
– Тот, у которого шестеро детей.
– Почему?
– Мужчина, у которого шесть миллионов, хочет еще.
***
Если вы утверждаете, что любовь не купишь за деньги, значит, у вас просто никогда не было собаки.
***
– Доченька, я здесь пирожки испекла по новому рецепту, так ты их не трогай, пока папа не придет. Сначала на нем испытаем.
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Приехавшим по ложному вызову полицейским пришлось самим совершить преступление, чтобы оправдать расходы на дорогу.
***
Разговаривают две подруги:
– Представляешь, у меня дома куча сломанных вещей – решила обратиться в фирму "муж на час". Нашла самый дешевый вариант.
– Ну и как, все тебе отремонтировали?
– Да какое там! Пришел мужчина, сел на диван и час пил пиво, смотря по телевизору футбол!
***
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