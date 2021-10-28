Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 28 октября
Интересное наблюдение: по статистике, самая популярная у мужчин СМС – "Я тебя тоже".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 28 октября.
– Рабинович! Ваша дочь уже вышла замуж?
– Нет!
– Чего так?
– Ой, она слишком умна, чтобы выйти замуж за того идиота, который согласится на ней жениться!
***
Ревнивая жена – мужу:
– Немедленно покажи мне это письмо. По почерку видно, что оно от женщины. И почему же ты так побледнел?
– Возьми, любимая, это счет из твоего Института красоты...
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– Слышь, Чебурашка...
– Гена, посмотри на меня. Ну, конечно же, я тебя слышу.
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Секрет экономии: ходите в супермаркет сытым.
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– Дорогая, что тебе подарить на день рождения?
– Ой, даже не знаю...
– Тогда я дам тебе еще один год на размышления.
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Женщина познакомилась на сайте знакомств с состоятельным мужчиной и пошла на свидание. Вернулась очень грустная и говорит подруге:
– Представляешь, он приехал на "Мерседесе" 1928 года.
– Да это же раритет!
– Да, и он его первый владелец!
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Если мужчина не может обеспечить женщине рог изобилия, она может обеспечить ему изобилие рогов.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал десять фото забавных собак, которых оставили дома одних. Когда хозяин уходит, питомец часто находит себе развлечения, от которых страдает вся мебель.