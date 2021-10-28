Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 28 октября

Интересное наблюдение: по статистике, самая популярная у мужчин СМС – "Я тебя тоже".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 28 октября.

– Рабинович! Ваша дочь уже вышла замуж?

– Нет!

– Чего так?

– Ой, она слишком умна, чтобы выйти замуж за того идиота, который согласится на ней жениться!

Видео дня

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Ревнивая жена – мужу:

– Немедленно покажи мне это письмо. По почерку видно, что оно от женщины. И почему же ты так побледнел?

– Возьми, любимая, это счет из твоего Института красоты...

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– Слышь, Чебурашка...

– Гена, посмотри на меня. Ну, конечно же, я тебя слышу.

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Секрет экономии: ходите в супермаркет сытым.

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– Дорогая, что тебе подарить на день рождения?

– Ой, даже не знаю...

– Тогда я дам тебе еще один год на размышления.

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Женщина познакомилась на сайте знакомств с состоятельным мужчиной и пошла на свидание. Вернулась очень грустная и говорит подруге:

– Представляешь, он приехал на "Мерседесе" 1928 года.

– Да это же раритет!

– Да, и он его первый владелец!

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Если мужчина не может обеспечить женщине рог изобилия, она может обеспечить ему изобилие рогов.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал десять фото забавных собак, которых оставили дома одних. Когда хозяин уходит, питомец часто находит себе развлечения, от которых страдает вся мебель.