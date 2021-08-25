Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 25 августа
Совет мужчинам: если женщины не обращают на вас внимания, попробуйте возглавить банк.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 25 августа.Анекдоты дня
Наше поколение на даче может посадить только печень.
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Мой кот живет по принципу: "есть надоело спать" – и в течение дня ставит запятую в разных местах.
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– Алло, это вы давали объявление: "Перетяжка мягкой мебели?".
– Да.
– Мне надо диван на дачу перетащить!
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– Любимый, а что будет, если ты узнаешь, что я тебе изменила?
– Надеюсь, что я никогда не узнаю этого.
– Я тоже на это надеюсь...
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И сказал король своим сыновьям:
– Я разделю свое королевство между тремя сыновьями!
– Отлично! – сказал четвертый сын.
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У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие – нарастить, прямыe – завить, а кудрявыe – выпрямить.
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У одного мужчины умирает жена. Перед смертью она решает ему признаться.
– Дорогой! Я должна признаться. Я изменяла тебе с твоим братом, твоим лучшим другом, твоим дядей и...
– Знаю, дорогая... Именно поэтому я тебя и отравил!
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– Андрюша, ну почему ты постоянно сердишься?
– Потому что я Володя!
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К одесскому миллионеру обращается незнакомый парень:
– Господин Рабинович, мы можем с вами заработать сразу по 300 тысяч.
– Интересно, как?
– Я слышал, что вы даете за свою дочь 600 тысяч приданого.
– И?
– Так вот, я беру ее за полцены.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионер из Великобритании попытался ограбить банк, но персонал не понял его угроз из-за плохого почерка. Мужчина не ожидал такого поворота событий и попросту ушел с пустыми руками.