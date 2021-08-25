Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 25 августа

Совет мужчинам: если женщины не обращают на вас внимания, попробуйте возглавить банк.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 25 августа.

Наше поколение на даче может посадить только печень.

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Мой кот живет по принципу: "есть надоело спать" – и в течение дня ставит запятую в разных местах.

Видео дня

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– Алло, это вы давали объявление: "Перетяжка мягкой мебели?".

– Да.

– Мне надо диван на дачу перетащить!

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– Любимый, а что будет, если ты узнаешь, что я тебе изменила?

– Надеюсь, что я никогда не узнаю этого.

– Я тоже на это надеюсь...

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И сказал король своим сыновьям:

– Я разделю свое королевство между тремя сыновьями!

– Отлично! – сказал четвертый сын.

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У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие – нарастить, прямыe – завить, а кудрявыe – выпрямить.

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У одного мужчины умирает жена. Перед смертью она решает ему признаться.

– Дорогой! Я должна признаться. Я изменяла тебе с твоим братом, твоим лучшим другом, твоим дядей и...

– Знаю, дорогая... Именно поэтому я тебя и отравил!

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– Андрюша, ну почему ты постоянно сердишься?

– Потому что я Володя!

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К одесскому миллионеру обращается незнакомый парень:

– Господин Рабинович, мы можем с вами заработать сразу по 300 тысяч.

– Интересно, как?

– Я слышал, что вы даете за свою дочь 600 тысяч приданого.

– И?

– Так вот, я беру ее за полцены.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионер из Великобритании попытался ограбить банк, но персонал не понял его угроз из-за плохого почерка. Мужчина не ожидал такого поворота событий и попросту ушел с пустыми руками.