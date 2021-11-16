Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 ноября

Народная мудрость. Обычно именинник на дне рождения нужен только на первые пять рюмок.

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 ноября.

В суде:

– Надеюсь, вы знаете, что вас ожидает за лжесвидетельство?

– Да, обещали BMW.

***

"Ягуар", технические характеристики: 150 лошадей под капотом и один осел за рулем.

Видео дня

***

– Ну ничего себе – только что по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель!

– С пассажирами?

***

Разговаривают двое друзей.

– У тебя скоро золотая свадьба… Ты уже придумал, что подарить жене?

– Эх, помню, на серебряную свадьбу я отвез ее в Гималаи... Может, съездить и привезти обратно?

***

Учитель сказал, что я совершенно не знаю математики. И поставил мне в дневник какую-то каракулю.

***

Чеченец поймал Золотую рыбку. Крутит ее, не знает, что с ней делать...

– Ну, загадывай желание.

– А что это такое?

– Ну как тебе объяснить… Вот вчера поймал меня азербайджанец и попросил миллион долларов, ну я и сделала. А ты что хочешь?

– Адрес давай!

***

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