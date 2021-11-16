Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 ноября
Народная мудрость. Обычно именинник на дне рождения нужен только на первые пять рюмок.
Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 ноября.Анекдоты дня
В суде:
– Надеюсь, вы знаете, что вас ожидает за лжесвидетельство?
– Да, обещали BMW.
***
"Ягуар", технические характеристики: 150 лошадей под капотом и один осел за рулем.
***
– Ну ничего себе – только что по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель!
– С пассажирами?
***
Разговаривают двое друзей.
– У тебя скоро золотая свадьба… Ты уже придумал, что подарить жене?
– Эх, помню, на серебряную свадьбу я отвез ее в Гималаи... Может, съездить и привезти обратно?
***
Учитель сказал, что я совершенно не знаю математики. И поставил мне в дневник какую-то каракулю.
***
Чеченец поймал Золотую рыбку. Крутит ее, не знает, что с ней делать...
– Ну, загадывай желание.
– А что это такое?
– Ну как тебе объяснить… Вот вчера поймал меня азербайджанец и попросил миллион долларов, ну я и сделала. А ты что хочешь?
– Адрес давай!
***
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