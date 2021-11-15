Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 15 ноября

Узнав об измене жены, реакция большинства мужчин – собрать вещи и уйти к своей любовнице.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 15 ноября.

– Что такое правильный фэншуй?

– Это когда у тебя на юге – дом, на западе – деньги, на севере – месторождения, на востоке – плантация.

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Видео дня

Грешник в аду:

– Почему меня уже второй год поджаривают на одном и том же масле?

– Потому что ты – продавец картошки фри!

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Мазохиста в жизни ждет только хорошее.

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Звонок в дверь. Жена:

– Быстро, прячься, прячься! В шкаф давай... Нет, под кровать!

– Эй, Галина, я вообще-то твой муж!

Галина – к двери:

– Иди отсюда, у меня муж дома!

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Незнание законов природы не освобождает от уплаты алиментов.

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На уроке. Учительница:

– Дети, кто назовет примеры того, как богатые помогают бедным?

Вовочка:

– Ну вот, когда алкаш из соседнего подъезда написал на папином "Лексусе" "ЛОХ", папа оплатил ему лечение.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало вирусным видео с котом, катающимся на лифте. Соответствующим видео поделился блогер из Новой Зеландии Лиам Томпсон.