Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 15 ноября
Узнав об измене жены, реакция большинства мужчин – собрать вещи и уйти к своей любовнице.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 15 ноября.
– Что такое правильный фэншуй?
– Это когда у тебя на юге – дом, на западе – деньги, на севере – месторождения, на востоке – плантация.
***
Грешник в аду:
– Почему меня уже второй год поджаривают на одном и том же масле?
– Потому что ты – продавец картошки фри!
***
Мазохиста в жизни ждет только хорошее.
***
Звонок в дверь. Жена:
– Быстро, прячься, прячься! В шкаф давай... Нет, под кровать!
– Эй, Галина, я вообще-то твой муж!
Галина – к двери:
– Иди отсюда, у меня муж дома!
***
Незнание законов природы не освобождает от уплаты алиментов.
***
На уроке. Учительница:
– Дети, кто назовет примеры того, как богатые помогают бедным?
Вовочка:
– Ну вот, когда алкаш из соседнего подъезда написал на папином "Лексусе" "ЛОХ", папа оплатил ему лечение.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало вирусным видео с котом, катающимся на лифте. Соответствующим видео поделился блогер из Новой Зеландии Лиам Томпсон.