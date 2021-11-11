Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 11 ноября
Полезный совет. Если вы затопили соседей и они стучатся к вам в дверь, хорошенько намочите свой потолок и отправляйтесь вместе с ними разбираться этажом выше.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 11 ноября.Анекдоты дня
С тех пор как Степан вступил в общество анонимных алкоголиков, он вынужден пить под псевдонимом.
***
В Чечню приехало шоу с крокодилами. Было очень страшно. Но, преодолев страх, крокодилы все-таки выступили.
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– Я так благодарна Саше. Он помог мне забыть Максима.
– А кто такой Максим?
– О! Это тот, кто помог мне забыть Антона.
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Сидит представитель "золотой молодежи" в кафе, любуется новым дипломом кандидата наук. Официант спрашивает:
– Купил?
– Ну, почему сразу купил? Друзья подарили.
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Обычно девочки любят кукол, а мальчики – красивые машинки. Но это только до 17 лет. Потом все наоборот.
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– Холостые мужчины не понимают, какое счастье быть женатым.
– Женатые тоже не понимают...
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Доехал Иван-царевич до перекрестка, а там надпись: "Поедешь налево – убью! Василиса".
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