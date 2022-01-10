Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 10 января
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 10 января.
Анекдоты дня
– Доктор, а какое состояние нового пациента?
– Сложный вопрос, но надеюсь, что на лечение хватит.
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Врач:
– Я ничего не могу поделать с вашим заболеванием – оно наследственное.
– Тогда счет за лечение отошлите моему отцу.
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Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
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Стоматолог:
– Не бойся, Петя, все бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Петя.
– Я знаю. Петя – это я…
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В продажу поступили сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать, у вас автоматически отключается интернет.
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