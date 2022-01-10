Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 10 января

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 10 января.

– Доктор, а какое состояние нового пациента?

– Сложный вопрос, но надеюсь, что на лечение хватит.

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Врач:

– Я ничего не могу поделать с вашим заболеванием – оно наследственное.

Видео дня

– Тогда счет за лечение отошлите моему отцу.

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Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

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Стоматолог:

– Не бойся, Петя, все бывает в первый раз!

Пациент:

– Я не Петя.

– Я знаю. Петя – это я…

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В продажу поступили сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать, у вас автоматически отключается интернет.

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Ранее OBOZREVATEL писал о десяти подарках на праздники, которые развеселили сеть. Соответствующими идеями поделились пользователи.