Американцы едва не убили собаку, забыв ее в чемодане. Фото

Джаред и Кристи Оуэнс из города Лаббок, штат Техас, шокировали работников аэропорта содержанием своего чемодана, когда пытались улететь на несколько дней в Лас-Вегас. Между одеждой мужчины спрятался их домашний любимец – чихуахуа Икки.

О том, что в сумку залезло животное пара узнала на регистрационной стойке, когда нужно было сдавать багаж. Взвесив вещи, молодые люди были озадачены, ведь чемодан должен был быть на 6 килограммов легче, сообщает таблоид Metro (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда супруги начали искать причину избыточного веса, из сапога Джареда показалась собачья голова. Оказалось, что Икки залез в обувь, когда никто не видел, и притаился там.

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Путешествие оказалась на грани срыва, однако сотрудница аэропорта по имени Кэти Кук предложила присмотреть за животным, пока пара будет в отъезде. Кристи с мужем поблагодарили ее за понимание, отметив, что никто не обвинил их в желании незаконно провезти собаку.

"Хорошо, что мы нашли Икки так быстро, потому что по прилету нас, вероятно, ждала бы мертвая собака в чемодане", – сказал Джаред на местной радиостанции.

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