5 вирусных фото, показывающих 'преимущества' сожительства с другой стороны

Жить вдвоем кажется отличной идеей, пока не начинаешь замечать странные изменения в своем доме. Иногда у партнеров могут появиться привычки, которые будут портить вам настроение или, наоборот, вызывать улыбку на лице.

OBOZREVATEL собрал для вас 5 кадров, которые рассмешили пользователей сети своей нелогичностью. А кое-кто даже нашел для себя друзей по несчастью и дал несколько советов о том, как бороться с проблемами в быту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пользователь под ником Penguin120 пожаловался на свою жену, которая никогда не допивает свои напитки до конца. Интересно, что все эти чашки накопились всего за один день.

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Оставив мужа одного дома на несколько недель, Giryee нашла у туалета горы картонок из-под туалетной бумаги. У нее возник только один вопрос: неужели так трудно выбросить их в мусорное ведро?

Следующая героиня похвасталась инженерными способностями своего парня, который придумал разорвать пакет с соком. Все бы ничего, но на упаковке была крышечка.

Проблема этой женщины уже стала классикой почти в каждом доме, но мало кто придумал, как с ней бороться. Пользователь с ником Pine_Apple_Boat показала, сколько молока оставил ее муж, чтобы поставить бутылку обратно в холодильник.

Маленькая Сьюзан удивила подписчиков, показав необычный способ поедания мороженого, который придумала ее мама. Комментаторы посоветовали рассказать ей о существовании шоколада в плитках.

Также OBOZREVATEL рассказывал о 13 фотографиях, которые были сделаны за секунду до неприятностей. Люди еще не знали, что через мгновение произойдет что-то неожиданное.