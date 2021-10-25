15 провалов работников, трудившихся по принципу "и так сойдет". Курьезные фото

Наверное, неудачные дни на работе бывали у каждого. Но для отдельных персонажей "и так сойдет" – настоящий рабочий девиз.

OBOZREVATEL собрал 15 фото провалов горе-профессионалов, которые рассмешили пользователей сети. Курьезными наблюдениями поделились участники американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Художник нарисовал картинку на стене кафе со всеми деталями, даже с водяным знаком, как на примере:

Видео дня

Кого-то попросили поставить дату истечения срока годности на булочках для гамбургеров. Работник ответственно выполнил задание:

Логотип ресторана так и не появился на папке для счета:

Кого-то попросили наполнить дозатор конфет. Технически задача выполнена:

В графике для прогноза погоды появилась интересная информация:

Кого-то попросили напечатать на банке месяц, день и год:

В принтер положили нераспечатанную пачку бумаги:

А зачем на этих корзинах логотип?

Когда просьбу приготовить маффин с шоколадной крошкой восприняли слишком буквально:

Кому-то сказали добавить слова на этот рекламный щит:

Так плохо, что даже хорошо:

Солнечные батареи установлены, босс!

В выпуске новостей появилась надпись: "Две строки текста":

Судя по всему, одевали этот манекен с определенным усилием:

Кого-то попросили пополнить дозатор мыла. Вы можете даже не сердиться, ведь он это сделал:

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