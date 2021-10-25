15 провалов работников, трудившихся по принципу "и так сойдет". Курьезные фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Халтуры от работников

Наверное, неудачные дни на работе бывали у каждого. Но для отдельных персонажей "и так сойдет" – настоящий рабочий девиз.

OBOZREVATEL собрал 15 фото провалов горе-профессионалов, которые рассмешили пользователей сети. Курьезными наблюдениями поделились участники американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Топ горе-работ, удививших заказчиков

  • Художник нарисовал картинку на стене кафе со всеми деталями, даже с водяным знаком, как на примере:

Я все нарисовал, босс
Видео дня

  • Кого-то попросили поставить дату истечения срока годности на булочках для гамбургеров. Работник ответственно выполнил задание:

Даты со сроком годности напечатали прямо на булочках

  • Логотип ресторана так и не появился на папке для счета:

Надпись: "Ресторан, лого здесь"

  • Кого-то попросили наполнить дозатор конфет. Технически задача выполнена:

Когда лень распечатывать конфеты

  • В графике для прогноза погоды появилась интересная информация:

Надписи: "Редактировать этот текст" и "Редактировать локацию"

  • Кого-то попросили напечатать на банке месяц, день и год:

Срок годности очень "точный"

  • В принтер положили нераспечатанную пачку бумаги:

Кто-то впервые пользуется принтером

  • А зачем на этих корзинах логотип?

Корзины в одном из супермаркетов

  • Когда просьбу приготовить маффин с шоколадной крошкой восприняли слишком буквально:

"Щедрый" пекарь приготовил кекс

  • Кому-то сказали добавить слова на этот рекламный щит:

Надпись под названием компании: "Слова, слова, слова, слова"

  • Так плохо, что даже хорошо:

Привет, добро пожаловать в GM!

  • Солнечные батареи установлены, босс!

Солнечные батареи в тени на крыше

  • В выпуске новостей появилась надпись: "Две строки текста":

Курьез в выпуске новостей

  • Судя по всему, одевали этот манекен с определенным усилием:

Провал работника магазина

  • Кого-то попросили пополнить дозатор мыла. Вы можете даже не сердиться, ведь он это сделал:

Мыло в дозаторе

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