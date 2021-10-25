15 провалов работников, трудившихся по принципу "и так сойдет". Курьезные фото
Наверное, неудачные дни на работе бывали у каждого. Но для отдельных персонажей "и так сойдет" – настоящий рабочий девиз.
OBOZREVATEL собрал 15 фото провалов горе-профессионалов, которые рассмешили пользователей сети. Курьезными наблюдениями поделились участники американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).Топ горе-работ, удививших заказчиков
Художник нарисовал картинку на стене кафе со всеми деталями, даже с водяным знаком, как на примере:
Кого-то попросили поставить дату истечения срока годности на булочках для гамбургеров. Работник ответственно выполнил задание:
Логотип ресторана так и не появился на папке для счета:
Кого-то попросили наполнить дозатор конфет. Технически задача выполнена:
В графике для прогноза погоды появилась интересная информация:
Кого-то попросили напечатать на банке месяц, день и год:
В принтер положили нераспечатанную пачку бумаги:
А зачем на этих корзинах логотип?
Когда просьбу приготовить маффин с шоколадной крошкой восприняли слишком буквально:
Кому-то сказали добавить слова на этот рекламный щит:
Так плохо, что даже хорошо:
Солнечные батареи установлены, босс!
В выпуске новостей появилась надпись: "Две строки текста":
Судя по всему, одевали этот манекен с определенным усилием:
Кого-то попросили пополнить дозатор мыла. Вы можете даже не сердиться, ведь он это сделал:
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