'Приходится готовиться в экстра-режиме': фронтмен Kalush Orchestra рассказал об изменении постановки для Евровидения-2022

Фронтмен группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украину на Евровидение 2022, Олег Псюк поделился подробностями подготовки коллектива к участию в музыкальном конкурсе. По словам певца, сейчас музыкантам приходится работать в экстра режиме, поскольку из-за войны группа не могла собраться вживую.

В интервью "Общественному" Псюк также рассказал, что группа сменит костюмы и постановку во время выступления на Евровидении. Фронтмен отметил, что музыканты настроены подготовиться лучше тех, у кого не было ограничений на репетиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Могу сказать, что костюмы и постановка будут другими, чем на Нацотборе. Мы сейчас готовимся. Приходится готовиться в таком экстра режиме из-за того, что долгое время у нас не было возможности даже вместе встретиться, мы репетировали онлайн. Но, за счет нашего трудолюбия, могу сказать точно, что мы подготовимся даже лучше тех, у кого не было таких ограничений", – отметил артист.

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В то же время Псюк добавил, что во время выступления на сцене Евровидения не будет "никакой политики" согласно правилам конкурса. Впрочем, это ограничение не распространяется на общение с журналистами.

Фронтмен Kalush Orchestra указал, что после полномасштабного вторжения России в Украину ставки букмекеров по поводу победы группы выросли с пятого до первого места. Однако по мнению Олега, пятое место также является достаточно хорошим показателем, хотя, конечно, хочется привезти в Украину именно победу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на хорошие прогнозы аналитиков, продюсер Игорь Кондратюк не уверен в победе Kalush Orchestra. При этом он считает, что музыкантам точно гарантирована победа в зрительском голосовании.