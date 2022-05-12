Представитель Польши на Евровидении тронул зрителей чувственным исполнением песни

Представитель Польши на Евровидении-2022 Кристиан Охман чувственно исполнил свою композицию River и растрогал зрителей конкурса. Поляк выступил под 14 порядковым номером и несколько раз срывал аплодисменты зала.

Охман выступил на сцене Евровидения в классическом смокинге, а телезрители могли наблюдать на экране капли воды. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К конкурсанту от Польши, который пел один, во время первого припева присоединилась группа танцоров в костюмах с бахромой. Во время номера телезрители могли увидеть на своих экранах потоки воды и молнии.

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Зрители в Турине не ждали окончания выступления, аплодировали и показывали свое восхищение прямо во время номера.

Известно, что Охман учился в Музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовице и был победителем шоу "Голос Польши". В 2021 году выпустил дебютный альбом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что The Rasmus открыли второй полуфинал Евровидения зрелищным шоу и "взорвали" зал.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.