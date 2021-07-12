Позитив, Gena VITER и все блогеры-'миллионники' отметили премьеру клипа Анны Тринчер в digital-галерее

То, что премьера клипа "Бла Бла Бла" 19-летней певицы и актрисы Анны Тринчер в диджитале состоялась около двух недель назад (за это время видео набрало больше миллиона просмотров), не остановило артистку от оффлайн-тусовки в честь этого события чуть позже. В самом сердце Киева, в культурном пространстве ARTAREA, Анна собрала всех своих друзей из блогерской тусовки и шоу-бизнеса, чтобы посмотреть вместе с ними на больших экранах новую видеоработу, а также показать эксклюзивные кадры backstage.

Анна Тринчер:

Я просто не могла не собрать вместе всех тех, кто причастен к моей жизни, к творчеству, к тому, что я сейчас счастлива. Мне хотелось поблагодарить их! И я очень рада этой тусовке, потому что такой теплой атмосферой может похвастаться не так много мероприятий.

Видео дня

На презентации присутствовал и режиссер клипа "Бла Бла Бла" Герман Ненов. Совместную работу с ним Тринчер назвала лучшим тандемом за свою карьеру. И это при том, что Ненов не давал юной звезде никаких поблажек: она была в кадре в общей сложности 26 часов, включая 8 переодеваний в разные образы и 9 смен локаций!

Герман Ненов:

Это наше первое сотрудничество с Анной. Но моя интуиция уже подсказывает то, что через несколько лет она будет "номер один"! Ее талант и все его грани взорвут этот шоу-бизнес!

Поздравить Анну с важным для нее событием пришли Позитив, Lida Lee, Nino Basilaya, Gena VITER и резиденты ключевых TikTok-домов Украины uLove Home, Top Team House и WHYNOT HOUSE, в котором принимает участие и сама Тринчер.