После грумера собака стала похожа на знаменитого клоуна Пеннивайза. Фото

Владелица породистого пса была в полном недоумении, когда забрала его домой после стрижки. Животное настолько изменилось внешне, что женщина сравнила его со знаменитым клоуном Пеннивайзом из романа Стивена Кинга.

Оказалось, что это был первый визит собаки к грумеру, пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Хозяйка решила запечатлеть любимца, чтобы рассказать о неудачном опыте пользователям в социальной сети Tik Tok.

"Пожалуйста, помолитесь, чтобы Медведь не был плохим, теперь он просто немного уродлив. А мы надеялись, что первая его поездка к грумеру пройдет хорошо. Но что-то пошло не так...И теперь он похож на знаменитого клоуна", – говорится в подписи к ролику.

Люди в комментариях начали шутить, чтобы хоть как-то поддержать владелицу пса в сложившейся ситуации:

"Это не твоя собака, они потеряли твою и сочинили какую-то истррию по поводу стрижки", "Боже мой, Медведь выглядит таким грустным в машине".

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