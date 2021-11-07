Популярная визажист из TikTok показала свое лицо без макияжа. Видео до и после

В сети набирает популярность видео на котором популярная визажист показала свое лицо до и после макияжа. Женщина по имени Джем показывает себя с морщинами, мешками под глазами, седыми волосами и пигментацией.

Ролик с секретами визажа опубликовала косметический мастер на своей странице в TikTok. В комментариях она поделилась методами, которые помогают добиться ей омолаживающего эффекта. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца станицы)

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Ее поклонники отреагировали очень бурно, ведь женщина стала выглядеть на 20 лет моложе. Джем призналась, что больше всего любит технику "кошачий глаз", поскольку именно такой макияж вызывает множество вопросов и комплиментов. Также она поделилась своими советами по созданию безупречной кожи с помощью простых средств.

"Возьмите праймер и нанесите его на темные участки под глазами, затем возьмите тени для век кораллового цвета и нанесите их сверху. Затем нанесите тональный крем на проблемную зону. После того как вы нанесли первый слой, подождите две минуты, затем нанесите еще один слой", — прокомментировала визажист.

По ее словам, именно такой способ помогает добиться сияющей кожи, даже если до макияжа она выглядит максимально уставшей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании четверо женщин, которые носят макияж на лице даже ночью, в рамках эксперимента показали, как выглядят без косметики. Журналисты провели специальную фотосессию, чтобы показать природную красоту и поднять их уверенность в себе.