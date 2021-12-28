Поплавский презентовал новый клип. Видео

В Киевском университете культуры состоялась премьера клипа Михаила Поплавского. Новый концертный клип поющего ректора называется "Щастя є".

В песне поется о важных для каждого из нас вещах, над которыми стоит задуматься.

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

"Щастя є " – это моя философия жизни, – поделился с гостями Михаил Поплавский. – Я счастливый человек, потому что у меня есть много друзей, любимое дело, дорогие моему сердцу студенты. Я шел к счастью, словно сквозь тернии к звездам. И хочу, чтобы все были счастливы. В жизни есть пессимисты и оптимисты. На оптимистах держится мир, пессимисты – только зрители. Поэтому любите жизнь во всех ее проявлениях, ведь это и есть счастье".

Режиссер видео – клипмейкер Елена Винярская. Это уже их восьмая совместная работа с Михаилом Поплавским.

По сюжету главный герой в окружении красавиц-музыканток играет на ударных и на рояле, рассказывая о том, что мы сами строим свою судьбу. В это время фоном – на стенах и экране винтажного телевизора черно-белые архивные фото из жизни самого Михаила Поплавского.

"А еще счастье, – подчеркнул сам исполнитель, – когда вокруг тебя твои друзья, родители, дети, когда вы можете праздновать в кругу семьи, когда можете с благодарностью вспомнить тех, кто помогает вам быть счастливыми, помнить о своих корнях".

Одной из главных ролей – роскошной блондинки – исполнила невестка Михаила Михайловича – Алина Поплавская. Вторая актриса – Екатерина Гладий – в красном кудрявом парике – по словам ректора, очень напоминала ему его первую любовь.

Ректор и его команда снова воспользовались современными мировыми технологиями: LED cube, VR-технологиями, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графикой.

"Клипом на песню "Щастя є", где использованы исключительно красные и белые цвета, мы начали новую серию работ", – поделилась Елена Винярская. А Михаил Поплавский подтвердил – в новом году можем ждать новых клипов – еще минимум в шести цветах радуги.

На премьере клипа Поплавского присутствовали звездные гости.

"Спасибо за оптимистический, светлый и радостный клип. Но на этот раз я восхищался вокалом Михаила Михайловича, – поделился Павел Зибров. – Послушайте только, как он исполняет припев, сколько в нем энергии, правдивости, надрыва. С каким драйвом, аж мурашки по коже, он берет верхние ноты! А еще мне очень понравилось, как девочки играли на барабанах и гитарах".

Премьеру также посетили супруги актеров Виталий Борисюк и Ольга Сумская.

"Энергичный, жизнеутверждающий клип, – прокомментировала актриса. – И у вас не могло быть другого. Вы ведь заряжаете тысячи ваших студентов, которые выходят от вас окрыленными, вдохновляясь вашей любовью к жизни и чувством юмора".

Певица Мята отметила, что Михаил Михайлович как всегда "на стиле".