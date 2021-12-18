Полуфинал гипершоу 'МАСКА': новый загадочный герой поразит детективов своими размерами

В эту субботу канал "Украина" покажет масштабный полуфинал самого загадочного на украинском телевидении и во всем мире шоу "МАСКА". В начале выпуска зрители познакомятся с VIP-гостем – огромной маской по имени Ниндзя. Новый герой решится "подколоть" самого серьезного звездного детектива проекта Андрея Данилко. Какая знаменитость замаскировалась в этом образе?

В полуфинале любимого шоу миллионов "МАСКА" на сцене появится герой, имя которого в переводе с японского означает "тот, кто скрывается". И действительно, под маской огромного Ниндзя ростом 2,3 метра, созданного дизайнером Назаром Дидиком, скрывается украинская суперзвезда.

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Детективы начнут предлагать свои версии, кто из знаменитостей замаскировался в этом виде. Так, NK | Настя Каменских будет считать, что там может быть какой-нибудь спортсмен или артист Артем Пивоваров, занимающийся боевыми искусствами. Да и сам герой даст несколько подсказок о себе.

"Детективы, будем знакомы! Кодекс Ниндзя свидетельствует: передвигайся ночью, не выказывай своих эмоций, носи маску на подбородке, поэтому Андрей Михайлович, вы из какого клана Ниндзя? Малоизвестный факт обо мне номер один – я обожаю составлять японские хоку, номер два – если покажу свою прическу, то один из вас точно не удержится от искушения", – обратится к звездным детективам гипершоу "МАСКА" таинственный Ниндзя.

Кто же спрятался под этой огромной маской? И какой вызов бросит герой одному из звездных сыщиков? Об этом узнаете 18 декабря, в 21.00 на телеканале "Украина".