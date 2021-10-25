Певица Marietta поделилась секретом идеальных отношений с мужем

Первое — отношения должны быть гармоничными. То есть, должен существовать баланс между участием в отношениях с каждой стороны. Каждый вносит свою часть, которая нужна другому. В свою очередь, ты даешь второй половине то, чего у нее без тебя не может быть. Например, нам женщинам нужно чувствовать себя любимыми. Только свой человек может подарить это ощущение вниманием, словами, поцелуями, объятиями. В свою очередь, мужчинам нужно, чтобы в них верили, чтобы они знали, что они единственные, ну и, конечно, всем им нужна своя муза. Отдавая друг другу то, чего не хватает другому, мы создаем определенную гармонию.