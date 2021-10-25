Певица Marietta поделилась секретом идеальных отношений с мужем

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Шоу
2 минуты
32
Певица Marietta поделилась секретом идеальных отношений с мужем

Несмотря на свой юный возраст, певица и тревел-блогер Marietta со своим избранником Александром вместе уже 11 лет! В своих социальных сетях артистка решила несколько пофилософствовать на тему отношений. На собственном примере и опыте она составила свой список того, из чего состоят качественные отношения между мужчинами и женщинами.

  • Первое — отношения должны быть гармоничными. То есть, должен существовать баланс между участием в отношениях с каждой стороны. Каждый вносит свою часть, которая нужна другому. В свою очередь, ты даешь второй половине то, чего у нее без тебя не может быть. Например, нам женщинам нужно чувствовать себя любимыми. Только свой человек может подарить это ощущение вниманием, словами, поцелуями, объятиями. В свою очередь, мужчинам нужно, чтобы в них верили, чтобы они знали, что они единственные, ну и, конечно, всем им нужна своя муза. Отдавая друг другу то, чего не хватает другому, мы создаем определенную гармонию.

Видео дня
Важно развиваться вместе и стремиться к общей цели

  • Второе — это искренность. Без этого точно никак. Мне кажется, что это вообще фундамент отношений. Все не имеет смысла, если отношения неискренние. У таких отношений, какими бы пылкими они ни были, нет будущего. Как говорил один писатель, любовь и чувство понемногу будут вытекать "как вода из треснувшего бокала" из таких отношений.

  • Третье — компромисс. Все люди разные, и я не знаю ни одной пары, которая идеально подходила бы друг другу, поэтому здесь и о маленьких жертвах в пользу характера другого, и о постоянной работе над тем, чтобы делать что-то не только исходя из собственных желаний, но и с учетом мнения любимого человека.

  • Четвертое — схожий взгляд на будущее. Важно развиваться вместе и стремиться к общей цели.

  • Пятое, но не последнее — поддержка в любых жизненных ситуациях. Жизнь очень часто подбрасывает испытания различного характера. И мы объединяемся в пары, чтобы легче справляться со всеми невзгодами и проблемами. Вместе переживать сложные периоды проще, а радостные моменты — вдвойне приятно!