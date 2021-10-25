Певица Marietta поделилась секретом идеальных отношений с мужем
Несмотря на свой юный возраст, певица и тревел-блогер Marietta со своим избранником Александром вместе уже 11 лет! В своих социальных сетях артистка решила несколько пофилософствовать на тему отношений. На собственном примере и опыте она составила свой список того, из чего состоят качественные отношения между мужчинами и женщинами.
Первое — отношения должны быть гармоничными. То есть, должен существовать баланс между участием в отношениях с каждой стороны. Каждый вносит свою часть, которая нужна другому. В свою очередь, ты даешь второй половине то, чего у нее без тебя не может быть. Например, нам женщинам нужно чувствовать себя любимыми. Только свой человек может подарить это ощущение вниманием, словами, поцелуями, объятиями. В свою очередь, мужчинам нужно, чтобы в них верили, чтобы они знали, что они единственные, ну и, конечно, всем им нужна своя муза. Отдавая друг другу то, чего не хватает другому, мы создаем определенную гармонию.
Второе — это искренность. Без этого точно никак. Мне кажется, что это вообще фундамент отношений. Все не имеет смысла, если отношения неискренние. У таких отношений, какими бы пылкими они ни были, нет будущего. Как говорил один писатель, любовь и чувство понемногу будут вытекать "как вода из треснувшего бокала" из таких отношений.
Третье — компромисс. Все люди разные, и я не знаю ни одной пары, которая идеально подходила бы друг другу, поэтому здесь и о маленьких жертвах в пользу характера другого, и о постоянной работе над тем, чтобы делать что-то не только исходя из собственных желаний, но и с учетом мнения любимого человека.
Четвертое — схожий взгляд на будущее. Важно развиваться вместе и стремиться к общей цели.
Пятое, но не последнее — поддержка в любых жизненных ситуациях. Жизнь очень часто подбрасывает испытания различного характера. И мы объединяемся в пары, чтобы легче справляться со всеми невзгодами и проблемами. Вместе переживать сложные периоды проще, а радостные моменты — вдвойне приятно!