Звезда 'Женского квартала' выходит замуж за иностранца. Фото счастливой пары

Украинская актриса Ирина Сопонару, прославившаяся главной ролью в сериале "Однажды под Полтавой", съемками в "Лиге смеха" и "Женском квартале", выходит замуж. Избранником звезды стал британский бизнесмен по имени Риз.

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Артистка в Instagram похвасталась роскошным обручальным кольцом, которое ей подарил любимый. Предложение сопровождало также письмо, однако его содержание украинка полностью не показала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы с Ризом больше не встречаемся", – заинтриговала подписчиков Сопонару, но сразу добавила: "Теперь мы помолвлены".

Актриса показала селфи со своим женихом и массивное кольцо, усыпанное камнями.

В комментариях артистку поздравили коллеги по ТВ, а также подписчики. Все знакомые звезды обрадовались ее новому этапу в жизни и пожелали им счастливого супружеского будущего.

В своих интервью Ирина Сопонару рассказывала, что познакомилась с Ризом в Киеве еще до полномасштабного вторжения, ведь британец стремился жить и строить бизнес в Украине. Горе сблизило пару и они стали жить вместе.

Артистка давно намекала избраннику на предложение и даже успела познакомить его с родителями, однако Риз уверял звезду, что имеет свой план и придерживается определенной последовательности.

Юмористка ждала простое и красивое предложение без лишнего пафоса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сопонару честно рассказала, как платят артистам на благотворительных концертах. По словам звезды, существует существенное отличие между обычными и благотворительными турами, которое отражается не только в заработной плате, но и в райдере участников шоу.