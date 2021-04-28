Звезда "Великолепного века" появилась в роскошном вечернем наряде. Фото

Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась в новой фотосессии, для которой выбрала изысканное вечернее платье, декорированное заметными рисунками.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько соответствующих кадров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в наряде, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Длинное платье было очень пышным, с полупрозрачными рукавами, по всей длине виднелись красивые цветы и завитки, сделанные из атласной ткани.

Звезда дополнила романтический лук аккуратными локонами у лица, выразительным макияжем с использованием бежево-молочных теней и матовой помадой персикового оттенка.

В комментариях фанаты не перестают восторгаться потрясающим внешним видом своего кумира:

"Ты мой кумир! Смотрю "Великолепный век" уже 100 раз", "Шикарная", "Я люблю тебя", "Вы мне сегодня снились", "Моя мечта увидеться с вами".

Коротко о знаменитости:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе в Германии. Она является четвертым ребенком в огромной семье. Изучать актерское мастерство начала в 2000-х годах, когда училась в драматической студии Фрезе в Гамбурге. Именно в тот период сыграла свои первые роли в небольших театральных проектах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мерьем Узерли появилась в дерзком образе с сигаретой. Так, на ней был халат с ярким принтом, который она завязала поясом, на лице нанесен легкий макияж, а волосы собраны в тугой хвост.