Звезда советского кино Калныньш заявил, что никогда не вернется в РФ: все российское вызывает неприязнь

Известный советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш, который с началом полномасштабной войны открыто осудил действия Кремля и покинул страну-террористку, заверил, что не намерен возвращаться в РФ ни сейчас, ни после окончания полномасштабной войны. По словам звезды, из России ему все еще поступают предложения о съемках, однако он от них без колебаний отказывается.

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Такой комментарий Калныньш озвучил в интервью Наталье Мосейчук для ее YouTube-канала. Он заявил, что российское кино для него больше не существует.

"Я не поеду (в Россию – ред.) вообще. Я сказал своим агентам, чтобы не трогали меня. Вообще в этой жизни", – заверил артист.

Он поделился, что в последнее время успел побывать во многих странах с гастролями. Во всем мире, по наблюдениям знаменитости, есть неприязнь ко всему российскому. При этом сам Калныньш ненароком назвал террористическую войну конфликтом.

"Я поездил по некоторым европейским странам, последний год довольно богатым на гастроли был, и все русское вызывает неприязнь из-за этого конфликта. В Лондоне, например, в автобусе перевод на русский язык убрали, другие языки остались, а на русском убрали", – поделился актер.

Напомним, Ивар Калныньш предположил, что ожидает Россию в будущем. Артист практически не сомневается, что государство-террорист повторит судьбу СССР и распадется. Эти слова, как и стоило ожидать, не на шутку разозлили "Z-патриотов". В росСМИ писали, что Калныньш "харкнул в россиян", а также обвинили знаменитость в "неуважении к стране, где он заработал немало денег".

Также мы писали, что Калныньш отрекся от своего прошлого, связанного с культурным пространством России, из-за преступной войны в Украине. Он без сожаления "послал нафиг" воспоминания о сыгранных в российском кино ролях.

А не так давно кинематографист ответил гражданам страны-террористки, которые считают его "неблагодарным". Он заверил, что подобная критика в его адрес ничем не обоснована, поскольку работа в Советском Союзе не принесла ему больших гонораров, о которых постоянно кричат россияне.

Кроме того, как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер выразил уверенность, что России не удастся оккупировать Украину и выиграть в войне. Он заявил, что уровень лжи, который льется из пропагандистских СМИ и ртов чиновников, загадил весь мир. Подробнее – в нашем материале.

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