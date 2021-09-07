Звезда "Школы" Тринчер стала лицом бренда Андре Тана. Фото
Украинская певица, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер стала лицом бренда Андре Тана под названием Andre Tan Kids. Знаменитость примерила одежду из коллекции дизайнера.
В новых моделях от Тана подростки могут ходить как в школу, так и на свидание или прогулку. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В коллекцию вошли такие стильные вещи:
Белая рубашка с надписями и базовый сарафан – создадут лучший вейб для похода на учебу
Велюровый костюм с кроп-топом – это ЗОЖ во имя спорт-шик образа и наоборот
Платье цвета фуксии – трендовый цвет сезона осень-зима 21-22. Пышные рукава, с акцентным рюшем на линии плеча и резинка на подоле
Свитшот с комиксами, где Кот Поролон расскажет о своих кошачьих приключениях. Сочетать свитшот можно с лосинами и грубыми ботинками
Мини-юбка с объемными карманами и летящими лентами в сочетании с укороченной курткой
Коротко о знаменитости:
Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан в честь 30-летия Независимости Украины презентовал коллекции платьев и блуз, в которых использовал решетиловскую вышивку. Она выполняется белыми нитками по белой ткани.