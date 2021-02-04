Звезда "Отпетых мошенниц" Ребел Уилсон рассталась с молодым миллиардером

40-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон рассталась со своим возлюбленным, 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем.

Об этом со ссылкой на проверенные источники сообщило издание Page Six. Позднее и сама звезда опубликовала снимок в Instagram с тегом "свободная девушка".

Источник сообщил, что отношения звездной пары "исчерпали себя". Последний раз Уилсон и Буш были сфотографированы вместе во время рождественских праздников, а впервые появились на публике в статусе пары в сентябре 2020 года – на концерте в Монте-Карло.

Ребел и Джейкоб познакомились в 2019 году, но пандемия внесла в их общение свои коррективы, поэтому карантин они провели порознь: она находилась в Австралии, он – в Лос-Анджелесе. Пару месяцев назад, в начале декабря прошлого года, актриса сообщала, что начала встречаться с Бушем до того, как изменила свой образ жизни и поставила цель сильно похудеть. К слову, она сбросила 20 килограммов.

Ребел Уилсон известна по ролях в комедийных фильмах "Свадебный разгром", "Холостячки", "Отпетые мошенницы", "Идеальный голос", "В активном поиске" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские актеры Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений. Известно, что их разрыв был мирным, поэтому пара осталась друзьями.