Знакомая Кароль рассказала, как снимала с певицей квартиру и какой она была соседкой. Видео

Юля Ухина Люди 09:51, 22.03.2021 Обновлено: 10:06, 22.03.2021

Украинский хореограф, звезда "Танців з зірками" Яна Заец призналась, что в студенческие годы снимала квартиру с Тиной Кароль. Она отметила, что певица всегда была очень трудолюбивой.

Такими подробностями Заец поделилась в третьем эпизоде шоу пародий "Липсинк баттл", куда пришла поддержать своего друга Иракли Макацарию. Танцовщица добавила, что Тина постоянно писала музыку и мало спала (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни. Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль", – заявила Заец.

Яна Заец вспомнила, как снимала квартиру с Тиной Кароль
скриншот с видео

В свою очередь и Тина вспомнила, какой соседкой была Заяц. В частности Кароль хорошо помнит, что у Яны всегда был "офигенный пресс".

Заяц рассказала, какой Кароль была соседкой
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Тина Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, знающая себе цену женщина.

  • В сети появилось видео, на котором певица Тина Кароль рассказала о рабочем дне и запуталась в словах, практически повторив фразу Виталия Кличко. Таким образом, речь знаменитости получилась исковерканной.

  • Также Кароль сделала горячую фотосессию в чулках. Знаменитость снялась в пикантной фотосесии и опубликовала фото на странице в Instagram.

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