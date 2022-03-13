Злата Огневич жестко обратилась к россиянам: я проклинаю всех и каждого, кто молчал!

Популярная украинская певица, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич записала эмоциональное обращение к россиянам, которые решили никак не комментировать жестокую войну РФ против Украины. Артистка заявила что проклинает "народ изгоев" и имеет полное право ненавидеть русских, как и они имеют право молчать об агрессии Кремля.

Видеообращение к гражданам России звезда разместила на личной странице в Instagram. Страну-агрессор она назвала "помойной ямой" и "лепрозорием" (специализированным лечебно-профилактическим учреждением, занимающимся изоляцией больных проказой).

Вокалистка отметила, что в лепрозории спасают людей с заболеванием тела, в то время как русские имеют недуг души. Это, как прокомментировала Злата, не лечится.

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Огневич уверена, что все ее проклятия в сторону россиян можно оправдать, а вот их молчанию оправданий нет. Исполнительница отметила, что на месте своих коллег, которые решили соблюдать нейтралитет, она бы умерла от позора.

"После всех зверств и боли, которую вы причинили моему народу и родной Украине (в том числе и своим молчанием), у меня уже нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, что осталось на территории помойной ямы под названием россия. Вы все для меня – едины и да, я имею на это моральное право. Ровно как и вы имеете право молчать и выстраиваться в очередь за шмотками и устраивать истерику по Инстаграм, пока ваша власть истребляет мирное население Украины. Вам плевать даже на то, что арестованы ваши же граждане после митингов! Пока есть бутерброд в холодильнике – вам ок. Это дно", – написала знаменитость.

Злата отметила, что все санкции и полная изоляция РФ от внешнего мира достались россиянам заслужено.

"Мне вас нисколечко не жаль. Будьте прокляты", – закончила свое обращение артистка.

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