Злата Огневич о победе на шоу "Маска": была уверена, что меня разгадают молниеносно. Эксклюзив

Роскошное и величественное Солнце стало победителем самого популярного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина".

Злата Огневич, которая все это время пряталась под невероятным костюмом, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала, по чьей инициативе оказалась сразу под двумя масками и что давалось ей сложнее всего на проекте.

– Злата, для начала хотим поздравить вас с победой! Это круто, потому что ни у кого в Украине нет титула победителя шоу "Маска"!

– Спасибо! Да, я стала первой!

– Поделитесь вашими впечатлениями от проекта и победы.

– Эта награда добыта потом и кровью, и конечно же, огромным трудом! Потому что костюм не такой легкий, как вы можете себе представить. Помню, в первый съемочный день я обула эту обувь на каблуках и вышла на сцену, а она довольно скользкая, да и в добавок пустили тяжелый дым – я подумала, что это все – не смогу в этом двигаться, жить. А потом начала привыкать. Плохо то, что костюмы нельзя брать домой или в репетиционные залы. Доступ к нему есть исключительно на генеральном прогоне – только тогда ты можешь попробовать выступить в костюме, а дальше – как можешь, не получилось – сорри. Пришлось привыкать. Но я насколько втянулась, что уже во время третьего эфира садилась на шпагат. Честно сказать, сама удивилась, как это получилось. Страшнее всего было то, что могла не подняться с него. Но все закончилось хорошо.

Злата Огневич стала победительницей в шоу "Маска". Пресс-служба шоу "Маска"

– Злата, признавайтесь, кто придумал путаницу с масками, как вы одновременно оказались и Вороном, и Солнцем?

– Конечно же, творческая, креативная группа проекта все придумала. Во время того эфира мне было очень сложно держать язык за зубами, чтобы не расколоться.

– А как вы все успели? Были Вороном и спустя несколько номеров – Солнце?

– Мне очень нравятся такие перевоплощения! Когда я впервые увидела костюм Ворона, начала придумывать, как его обыграть – движения, характер. Особенно меня веселили эти лапки, которые стучали по полу. Тогда я хотела сыграть парня и таким образом обдурить детективов. И рада, что мне удалось это сделать.

Злата Огневич рассказала об участии в шоу. Пресс-служба шоу "Маска"

– Злата, как вы думаете, костюм Солнца как-то повлиял на вашу победу? Ведь Ворон вылетел быстрее.

– Ну Ворон же был гостем (смеется). Он прилетел, всех порадовал и полетел дальше. Конечно же, для меня костюм Солнца – самый лучший, самый красивый и самый яркий. Я думаю, все женщины, смотря на него, хотели примерять. Да и я влюбилась в него с первой жемчужины, камешка. Помню, когда я увидела эскиз подумала – неужели эта красота будет моим костюмом? Хочу отдельно поблагодарить Лесю Патоку и ее прекрасных фей, потому что то, что они делают, воплощают – это нереально и не подлежит никакому воображению и пониманию. Я просто не понимаю, как они это делают – это действительно феи!

– Подсказки о вас складывались с малюсеньких деталей, почему вы ничего не говорили о себе?

– Неправда! Во втором эфире я была уверена, что меня разгадают молниеносно! Тогда назвали "Ангелов", "Остров любви", "Пристрасть", "Богиню" – это все мои песни. Я даже разнервничалась – зачем давать насколько очевидные подсказки? А детективы начали говорить о Катерине Бужинской, которая живет в Болгарии. К тому же тогда я пела песню "Чортополох", после чего они начали говорить: "Катя, привет!" Тогда я очень смеялась, если честно.

Злата Огневич на шоу "Маска". Пресс-служба шоу "Маска"

– Как будете праздновать победу? С кем разделите радость?

– У меня дома всегда найдется бутылочка вина – по любому поводу или без. Это святой напиток. Но сейчас со всей командой мы будем праздновать победу, потому что это в первую очередь успех большой команды и моей в том числе. На площадке всегда находилась моя директор Марина, которая поддерживала меня во всем – смотрела мне в глаза и помогала, даже, когда я падала, она подавала руку и мы шли дальше.

– Но ведь по правилам проекта, никто не должен знать, кто находится под масками, как получилось, что с вами был директор?

– Она мне помогала и это допустимо. Насколько я поняла, одному человеку можно быть рядом с участником шоу, но конечно же, все все держали в строгом секрете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько рассказала о своих открытиях в грандиозном шоу "Маска". Она также призналась в том, было ли ей сложно экспериментировать с голосом.