Женские изобретения, которые изменили мир. Фото

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке, который был провозглашен 22 декабря 2015 года Генеральной Ассамблеей.

Цель этого праздника в том, чтобы поощрить участие женщин и девочек в научных экспериментах. Современный мир трудно представить без изобретений, авторами которых являются именно женщины, пишет НВ. Вот они:

натуралистка Жанна Вильпре-Пауэр придумала аквариум. "Стеклянная клетка" нужна была ей для того, чтобы изучать поведение осьминогов-аргонавтов;

математик Ада Лавлейс изобрела компьютерный алгоритм, а также считается первой программисткой в мире;

Анна Коннелли создала пожарную лестницу, которая в будущем спасла миллионы жизней. Легкая конструкция помогала за считанные секунды покинуть здание;

химик Стефани Кволек придумала материал, который сегодня используют для изготовления бронежилетов;

Элизабет Филлипс изобрела популярную игру "Монополия", дабы показать, какой экономический эффект может принести монополия на землю;

актриса Хеди Ламарр придумала беспроводные технологии. Ее изобретение стало основой для систем GSM, GPS, Wi-fi и других;

врач Патрисия Бат является создательницей лазерной хирургии катаракты. Она сделала устройство, с помощью которого можно лечить катаракту лазером;

изобретательница Мэри Андерсон придумала "дворники", чтобы помочь водителю трамвая, который в плохую погоду не видел дороги;

Сара Бэббит изобрела циркулярную пилу, чтобы легче было пилить огромные стволы в яме.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-5 медицинских открытий. Можно предположить, что все великие открытия в медицине – это результат целенаправленных действий ученых. Однако это не всегда так. Многие великие открытия были сделаны случайно или по ошибке.