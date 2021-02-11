Женские изобретения, которые изменили мир. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Международный день женщин в науке: лучшие изобретения

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке, который был провозглашен 22 декабря 2015 года Генеральной Ассамблеей.

Цель этого праздника в том, чтобы поощрить участие женщин и девочек в научных экспериментах. Современный мир трудно представить без изобретений, авторами которых являются именно женщины, пишет НВ. Вот они:

  • натуралистка Жанна Вильпре-Пауэр придумала аквариум. "Стеклянная клетка" нужна была ей для того, чтобы изучать поведение осьминогов-аргонавтов;

  • математик Ада Лавлейс изобрела компьютерный алгоритм, а также считается первой программисткой в мире;

  • Анна Коннелли создала пожарную лестницу, которая в будущем спасла миллионы жизней. Легкая конструкция помогала за считанные секунды покинуть здание;

  • химик Стефани Кволек придумала материал, который сегодня используют для изготовления бронежилетов;

  • Элизабет Филлипс изобрела популярную игру "Монополия", дабы показать, какой экономический эффект может принести монополия на землю;

  • актриса Хеди Ламарр придумала беспроводные технологии. Ее изобретение стало основой для систем GSM, GPS, Wi-fi и других;

  • врач Патрисия Бат является создательницей лазерной хирургии катаракты. Она сделала устройство, с помощью которого можно лечить катаракту лазером;

  • изобретательница Мэри Андерсон придумала "дворники", чтобы помочь водителю трамвая, который в плохую погоду не видел дороги;

  • Сара Бэббит изобрела циркулярную пилу, чтобы легче было пилить огромные стволы в яме.

Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир
Изобретения, без которых сложно представить современный мир

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-5 медицинских открытий. Можно предположить, что все великие открытия в медицине – это результат целенаправленных действий ученых. Однако это не всегда так. Многие великие открытия были сделаны случайно или по ошибке.