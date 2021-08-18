Женщина устроилась работать уборщицей и создала успешный бизнес: как ей это удалось

36-летняя Рэйнер (Rayner) из города Бридженд устроилась работать уборщицей, и это помогло ей создать многомилионный бизнес. Идея о собственном деле появилась у женщины после того, как она поняла, что клининг пользуется огромным спросом.

Пойти работать уборщицей Рэйнер пришлось по той причине, что она рассталась с мужем, а на руках у нее было двое маленьких детей. Она бралась за различные подработки, чтобы иметь возможность оплатить счета и прокормить малышей. Об этом пишет The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Когда моей дочери исполнилось полгода, я пошла работать сиделкой в дом престарелых, где смены длились по 16 часов. Потом я стала подрабатывать гладильщицей: за мусорный мешок, набитый одеждой, я получала 12 фунтов стерлингов. Я вставала в четыре часа утра, чтобы успеть перегладить вещи до того, как поведу детей в школу", – рассказала подробнее женщина.

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Люди, которые были довольны качеством роботы Рэйнер, просили ее поубирать и у них в доме. Спустя некоторое время она поняла, что клининг приносит неплохой доход и начала размещать объявления о своих услугах в местных газетах и на входных дверях домов потенциальных клиентов.

Всего за один год матери двоих детей удалось заработать шесть тысяч фунтов стерлингов с помощью уборки. Вскоре она набрала полноценный штат сотрудников. Ее компания A&R Cleaning Services за довольно короткий период стала популярной: на данный момент она специализируется на уборке офисов, автомобильных салонов и банков.

За 2018 год Рэйнер заработала 1,2 миллиона фунтов стерлингов. В ее подчинении находятся 300 человек, и каждые полгода они проходят курсы по повышению квалификации. А те, кто изначально устроился работать уборщиком, теперь стал менеджером.

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