Женщина сделала 'вагину Барби' и горько пожалела об операции. Фото

Американка Кейси Берос перенесла пластическую операцию по изменению формы половых губ, поскольку ей казалось, что они слишком большие. Она захотела сделать "вагину Барби", о чем вскоре пожалела.

Причиной такого желания у женщины стал документальный фильм об эстетической хирургии, пишет Daily Star. "У меня возникла идея, что если я поменяю гениталии, я буду чувствовать себя лучше. Более уверенно. Но все, что у меня действительно получилось – немного меньше половые губы и потеря чувствительности", – рассказала Кейси.

По ее словам, она не была достаточно грамотна в этом вопросе и считала, что ей необходима операция.

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"В то время я еще не знала, что вульвы бывают разнообразны. Все, что я знала – это то, что мне нужна "вагина Барби": аккуратная, без лишних деталей", – рассказывает Кейси.

Женщина поинтересовалась у нескольких хирургов, какую лучше сделать операцию, но после просмотра документального фильма остановилась на пластике "Барби". После операции Кейси сразу пожалела о решении сделать интимную пластику.

"Постепенно мои половые губы стали меньше походить на то, что я ожидала. По мере того как я выздоравливала физически и в последующие годы у меня появлялись эмоциональные раны. Особенно когда я стала матерью двух девочек", – отметила Кейси.

Женщина отмечает, что ей было стыдно в отношениях с мужчинами из-за "нового" интимного места, а также когда "мода" на подобные операции прошла.

"Я сожалею об этом? Абсолютно. Меня заставляет содрогаться мысль, что мои дети когда-либо подумают, что они не на 100% совершенны", – подытожила Кейси.

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