Женщина с двумя влагалищами зарабатывает 9 тысяч долларов в месяц

30-летняя австралийка Эвелин Миллер родилась с редкой патологией – удвоение матки (два влагалища). Женщина смогла принять свои два половых органов только после того, как стала эскортницей.

Изначально Эвелин боялась, что такая особенность помешает ей нормально жить, но после восьми лет работы в эскорте она перестала этого стесняться. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, из-за большого количества подписчиков на сайте OnlyFans она зарабатывает около 7 тысяч фунтов стерлингов в месяц (более 9 тысяч долларов).

Еще в марте звезда сети получила 1700 новых подписчиков, которым нравится наблюдать за интимными вещами женщины.

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"Многие люди хотят увидеть мою особенность на Only Fans, потому что для них это странно. Многие не могут в это поверить – они говорят, что им нужно было специально зарегистрироваться, чтобы посмотреть на это. Люди хотят новизны и чего-то особенного. Я не думаю, что раньше кто-то снимал порно с двумя вагинами", – рассказала Эвелин.

Кроме того, знаменитость уже успела создать семью и вскоре должна родить мальчика. По словам женщины, ей удалось забеременеть во время интима с двумя ее подругами и парнем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская художница Дани Лесснау поразила мир своим рассказом о том, как фотографировала своих любовником с помощью камеры, установленной в вагине.