Англичанка не ела фрукты и овощи 30 лет из-за страха новых продуктов. Фото
Жительница Великобритании Эмма 30 лет не ела никаких овощей и фруктов, заявив, что боится пробовать новые продукты. Ее рацион состоял исключительно из чесночного хлеба, сыра и чипсов.
Как передает Daily Star, 34-летней женщине из Харрогейта в итоге угрожали серьезные проблемы со здоровьем. В ходе одной из передач на местном телевидении Эмма прошла курс гипноза у клинического психолога. Во время сеансов пациентка впервые попробовала яблоко, что было, по ее словам, "достижением".
"Я так довольна тем, как все прошло. Я добилась прогресса", – заявила женщина. Она также попробовала булочку с сыром и луком и бекон.
"Мне понравилось. Нужно продолжать в том же духе и заставлять себя", – сказала Эмма.
Женщина, которая не ела фруктов и овощей с четырех лет, добавила, что такой образ жизни очень ее утомил. После работы она приходила домой и сразу ложилась спать, так как у нее не было сил.
"Когда я вижу нарезанные овощи, готовые к употреблению, у меня начинается паника", – утверждает Эмма.
Доктор Рандж Сингх пояснил, что у пациентки одна из форм расстройства пищевого поведения.
Большая часть диеты британки состояла из хлеба, который содержит много рафинированных углеводов. "Это серьезно скажется на уровне сахара в крови", – отметил эксперт.
Кроме того, такой рацион подвергает риску ожирения и не предоставляет достаточного количества витаминов и микроэлементов.
Эмма назвала своей целью устроить настоящий рождественский ужин со своей семьей. "Я отчаянно пытаюсь преодолеть эту фобию не только ради собственных здравомыслия и здоровья, но и ради своих друзей и семьи", – сказала она.
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