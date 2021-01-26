Жена Павлика засветила мужа в компании российских звезд. Фото
Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала фото, на котором ее муж запечатлен в компании российских артистов Григория Лепса и Алексея Глызина.
Соответствующим архивным снимком Репяхова поделилась в личных Instagram-сторис, сделав репост публикации Глызина (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Отметим, что сам Алексей Глызин опубликовал снимок "творческого трио" на личной странице в Instagram со словами: "музыка вне политики и времени". К слову, певец не тегнул в своей публикации Павлика, в отличие от Лепса, однако это не смутило Репяхову.
"Вот такое творческое трио. Слева от меня Григорий Лепс, а справа Виктор Павлик – прекрасный украинский певец, гитарист. Музыка вне политики и времени", – написал Глызин.
Напомним, что в 2017 году Григорий Лепс попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей росписи. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.