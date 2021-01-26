Жена Павлика засветила мужа в компании российских звезд. Фото

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала фото, на котором ее муж запечатлен в компании российских артистов Григория Лепса и Алексея Глызина.

Соответствующим архивным снимком Репяхова поделилась в личных Instagram-сторис, сделав репост публикации Глызина (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что сам Алексей Глызин опубликовал снимок "творческого трио" на личной странице в Instagram со словами: "музыка вне политики и времени". К слову, певец не тегнул в своей публикации Павлика, в отличие от Лепса, однако это не смутило Репяхову.

"Вот такое творческое трио. Слева от меня Григорий Лепс, а справа Виктор Павлик – прекрасный украинский певец, гитарист. Музыка вне политики и времени", – написал Глызин.

Напомним, что в 2017 году Григорий Лепс попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

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