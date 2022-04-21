Жена Макаревича показала нежное фото с музыкантом и сыном

Супруга популярного российского рок-музыканта и основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича – 37-летняя Эйнат Кляйн – показала трогательный семейный снимок. На фото позирует она вместе с мужем и новорожденным сыном Эйтани.

Соответствующее фото фотограф Эйнат Кляйн опубликовала на личной странице в Instagram. Меньше чем за сутки снимок собрал более тысячи лайков и почти сотню комментариев с комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Есть дети, которым с родителями повезло, а есть наш Эйтани, которому повезло еще больше. В общем, повезли мы его на фотосессию, сломав накануне не одно копье масайских вождей. Ожидали, что детка будет бузить, плакать, страдать, а мы, ехидны такие, светить ему в глаза прожекторами и вспышками", – написала супруга Макаревича.

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Она добавила, что малыш вел себя спокойно на фотосессии, поскольку его обмотали пеленой и он сладко спал.

"Он уснул и проснулся лишь, когда мы с него обмотку эту сняли и одели в гражданское. Кхм. В общем, Ирина (фотограф, – Ред.) младенческая волшебница. И фотографии у нее волшебные", – подытожила Эйнат Кляйн.

В комментариях под снимком пользователи сети засыпали семейство комплиментами

"Родителям с Эйтани точно повезло, какой-то мудрый с рождения", "Повезло и малышу Эйтани, и родителям! Красивые и счастливые!", "Чудесное фото, малыш и родители", "Красивые", "Очень красивая фотография", "Прямо святое семейство. Красавцы невероятные!", "Огромное счастье в ваших руках", "Чудесные", "Хорошенький малыш", "Волшебное фото", "Рокер растет", – пишу люди.

Напомним, что Андрей Макаревич женился в декабре 2019-го на журналистке и фотографе Эйнат Кляйн, а в марте 2022-го у них родился сын. Отметим, что Эйтан стал четвертым ребенком для артиста. Еще у него есть трое детей от разных женщин: 48-летняя Дана, 35-летний Иван и 22-летняя Анна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядят бывшие жены Андрея Макаревича и его взрослые дети.