Жена экс-холостяка Михайлюка сняла видео из роддома и пожаловалась на боли после кесарево

Супруга экс-участника реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – рассказала, что она родила дочь с помощью кесарево, и теперь ей приходится колоть обезболивающее, так как ее мучают боли.

Об этом девушка сообщила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). По словам Хлыстун, ей не с чем сравнить кесарево и естественные роды, но чувствует она себя плохо.

"Читаю ваши комментарии и те, кто пишет, что кесарево у них прошло, а на утром все было классно, я не знаю, как можно, чтобы вас разрезали, а потом чувствовать себя как новая или вообще ничего не чувствовать", – сказала возлюбленная Михайлюка.

Девушка добавила, что несмотря на все боли, рядом с ней теперь спит ее новорожденная дочь Ариана.

Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также модель намекнула, что они с Максом Михайлюком поженились.

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