Жена Бабкина кардинально сменила имидж. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина – Снежана – удивила своих поклонников резкой сменой имиджа – она укоротила волосы и сделала стрижку боб.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что ни капли не скучает за длинной шевелюрой.

Так, возлюбленная Бабкина позировала на камеру в стильном луке – светлых джинсах, черном топе и белых кроссовках, сидя на деревянных сооружениях.

"Благодарю моих мастеров за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачества. Как вам мой боб?" – подписала кадр женщина.

Пользователи сети оценили новый образ жены музыканта и засыпали ее комплиментами.

"И макияж, и прическа вам безумно к лицу", "Вам очень идет", "Девочка, вас не узнать! Прекрасна", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

В 2017 и 2018 годах была представлена в номинации "Лучший менеджмент" украинской музыкальной премии YUNA.

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