Зеленская в элегантном наряде продемонстрировала деловой образ. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в сети новым роликом, в котором появилась в стильном наряде черного цвета. Свой образ она дополнила элегантной прической.
Кроме того, супруга президента завершила лук аксессуарами. Соответствующие кадры опубликованы на странице в Instagram Зеленской (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, первая леди сообщила о запуске 17 украиноязычного аудиогида и расширении географии проекта. В частности, к нему присоединился Казахстан.
Для записи видеообращения Зеленская выбрала черный наряд с длинным рукавом и пуговицами. Свой аутфит жена президента дополнила стильными украшениями – золотой цепочкой и серьгами.
Также первая леди аккуратно собрала волосы в низкий пучок и выпустила несколько прядей наперед. На лице у нее был легкий дневной макияж с акцентом на глаза и губы.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним:
стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.
Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.