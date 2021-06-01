Зеленская в элегантном наряде продемонстрировала деловой образ. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская в элегантном наряде продемонстрировала деловой образ. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в сети новым роликом, в котором появилась в стильном наряде черного цвета. Свой образ она дополнила элегантной прической.

Кроме того, супруга президента завершила лук аксессуарами. Соответствующие кадры опубликованы на странице в Instagram Зеленской (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди сообщила о запуске 17 украиноязычного аудиогида и расширении географии проекта. В частности, к нему присоединился Казахстан.

Для записи видеообращения Зеленская выбрала черный наряд с длинным рукавом и пуговицами. Свой аутфит жена президента дополнила стильными украшениями – золотой цепочкой и серьгами.

Видео дня

Также первая леди аккуратно собрала волосы в низкий пучок и выпустила несколько прядей наперед. На лице у нее был легкий дневной макияж с акцентом на глаза и губы.

Первая леди аккуратно собрала волосы в низкий пучок
Зеленская в стильном наряде черного цвета

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского
Елена Зеленская в стильном образе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

  • Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.

  • Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.

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