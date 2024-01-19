Зеленская сравнила российское вторжение с трагедией на ЧАЭС: радиация распространится за пределы Украины!

Первая леди Елена Зеленская сравнила российское вторжение с радиацией после взрыва в Чернобыле в 1986 году. Она отметила, что в течение двух лет западные партнеры уже должны были понять данную аналогию.

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Об этом супруга президента рассказала в интервью итальянскому медиа Corriere della Sera. Зеленская подчеркнула, что после Чернобыльской трагедии международное сообщество выделило полтора миллиарда евро на реконструкцию и модернизацию старого укрытия, ведь тогда радиация достигла бы Европы.

"Российское вторжение – как радиация, которая распространится далеко за пределы Украины, если ее сейчас не сдержать. И речь не только о буквальном вторжении собственно России", – отметила первая леди.

В то время когда цивилизованные люди поражены смелостью украинской нации, диктаторы следуют примеру РФ, потому что верят в безнаказанность. Вернувшись к своей метафоре, Зеленская сказала, что угрозу катастрофы в Чернобыле удалось законтейнеровать. Новый саркофаг вокруг поврежденного реактора прослужит сотню лет, однако затем мир снова услышит об опасности.

"Так вот, хотят ли союзники постоянно "контейнеровать" агрессию России, которая 50 лет дерзко угрожала всему западному миру, чтобы сталкиваться с ней снова и снова?" – добавила она.

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