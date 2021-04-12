Зеленская провела заседание в элегантном наряде. Фото

Любовь Блажко Люди 16:07, 12.04.2021 Обновлено: 17:11, 12.04.2021

Первая леди Украины Елена Зеленская на официальном мероприятии появилась в изысканном образе: классическом пиджаке молочного цвета и светло-голубой рубашке.

Этот наряд она выбрала по случаю заседания межведомственной рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства. Соответствующий ролик появился на фан-странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Деловой стиль первая леди дополнила тонкой подвеской на шее и красивой объемной укладкой.

"Сегодня мы будем рассматривать финальный вариант Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Два месяца тяжелого труда, два месяца переговоров и договоренностей. Сегодня у нас появилась возможность остановиться и посмотреть, что же получилось. Наша цель заключается в том, чтобы сделать безбарьерность новой нормой, которая будет действовать постоянно", – произнесла она в своей речи.

Зеленская появилась на заседании в деловом образе.
instagram.com/uafirstlady
Зеленская показала стильный наряд.
instagram.com/uafirstlady

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.

  • Также первая леди Украины выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм, который состоял из укороченного пиджака и длинной юбки.

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