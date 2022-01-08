Задворный после расставания с Огневич назвал, какой должна быть его избранница: с обычной девушкой я не буду

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" (СТБ) Андрей Задворный после расставания со Златой Огневич объяснил, какими чертами должна быть наделена его будущая избранница. Мужчина уверен, что обычные девушки – не для него.

Об этом он рассказал в своих Instagram- stories, отвечая на вопросы подписчиков. Андрей также признался, когда в его жизни произошел самый травмирующий разрыв и что для победителя означали отношения с певицей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Задворного, от своей девушки он ожидает легкости, веселого нрава, самоиронии и интеллекта. Также ему хотелось бы, чтобы вторая половинка была самодостаточной, красивой, разделяла его ценности, любила путешествовать и постоянно развивалась.

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Андрей допускает возможность создать крепкий союз со знаменитостью, однако все же предпочитает непубличных девушек. К тому же, ему не подходят "обычные".

"А с обычной девушкой я не буду. Я буду с лучшей, ведь моя – самая лучшая для меня", – написал он.

Победитель шоу также рассказал, что до недавнего времени ему необходимо было пережить травматическое расставание, которое случилось более полутора лет назад. Отношения же со Златой – "полуторамесячный роман, после которого времени прошло больше, чем он длился".

Задворный разобрался с чувствами и заявляет, что открыт для новых знакомств.

Коротко о звезде:

Андрей Задворный – 32-летний предприниматель. Владеет компанией по производству деревянных игрушек для детей. После 1 неудачного брака воспитывает 6-летнюю дочь Киру. В финале "Холостячки-2" сделал предложение Злате Огневич, но почти сразу бросил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подписчики Андрея заподозрили его в смене ориентации. Слухи спровоцировали не только разрыв с певицей, но и неоднозначные фразы мужчины.