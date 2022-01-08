Задворный после расставания с Огневич назвал, какой должна быть его избранница: с обычной девушкой я не буду

Катерина Малай
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Задворный после расставания с Огневич назвал, какой должна быть его избранница: с обычной девушкой я не буду

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" (СТБ) Андрей Задворный после расставания со Златой Огневич объяснил, какими чертами должна быть наделена его будущая избранница. Мужчина уверен, что обычные девушки – не для него.

Об этом он рассказал в своих Instagram- stories, отвечая на вопросы подписчиков. Андрей также признался, когда в его жизни произошел самый травмирующий разрыв и что для победителя означали отношения с певицей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Задворного, от своей девушки он ожидает легкости, веселого нрава, самоиронии и интеллекта. Также ему хотелось бы, чтобы вторая половинка была самодостаточной, красивой, разделяла его ценности, любила путешествовать и постоянно развивалась.

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Мужчина убежден, что обычные девушки – не для него

Андрей допускает возможность создать крепкий союз со знаменитостью, однако все же предпочитает непубличных девушек. К тому же, ему не подходят "обычные".

"А с обычной девушкой я не буду. Я буду с лучшей, ведь моя – самая лучшая для меня", – написал он.

Андрей допускает возможность создать крепкий союз со знаменитостью

Победитель шоу также рассказал, что до недавнего времени ему необходимо было пережить травматическое расставание, которое случилось более полутора лет назад. Отношения же со Златой – "полуторамесячный роман, после которого времени прошло больше, чем он длился".

Задворный разобрался с чувствами и заявляет, что открыт для новых знакомств.

Задворный разобрался с чувствами и заявляет, что открыт для новых знакомств

Коротко о звезде:

Андрей Задворный – 32-летний предприниматель. Владеет компанией по производству деревянных игрушек для детей. После 1 неудачного брака воспитывает 6-летнюю дочь Киру. В финале "Холостячки-2" сделал предложение Злате Огневич, но почти сразу бросил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подписчики Андрея заподозрили его в смене ориентации. Слухи спровоцировали не только разрыв с певицей, но и неоднозначные фразы мужчины.