Задержанных в Дубае украинок депортируют 12 апреля: появились подробности

Моделей, которые были задержаны полицией Дубая за голую фотосессию на балконе отеля, депортируют из страны в понедельник, 12 апреля. Одиннадцать натурщиц отправятся домой в 23:25 рейсом компании SkyUp.

Соответствующая информация появилась на странице юридической компании "Миллер" в Facebook, которая представляет интересы одной девушки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На данный момент продолжается подготовка к депортации, других подробностей Консульство не сообщает.

Напомним, арестованным украинкам грозило до шести месяцев лишения свободы, а организатору съемки – до 1,5 года. Кроме того, они должны были заплатить штраф: девушки – по 5 тысяч дирхамов (1 390 долларов), а организатор – 50 тысяч дирхамов (14 тысяч долларов).

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